شركة البحر الأحمر: بدأنا بزرع السمر ضمن "مبادرة أزهار"

تهدف إلى تقليل آثار التصحر وزحف الرمال في منطقة مشروع

ذكرت شركة البحر الأحمر للتطوير، أن نبات السمر، يعد أحد أنواع النباتات المحلية الخمسة التي تم البدء بزراعتها ضمن مبادرة #أزهار_البحر_الأحمر.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة جاءت في إطار المساعي الرامية لتقليل آثار التصحر وزحف الرمال في منطقة مشروع البحر الأحمر.