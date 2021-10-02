البيت الأبيض: وفاة 700 ألف بكورونا في الولايات المتحدة أمر صادم مرعب

بلغ عدد الضحايا خلال الأسبوع الأخير 2000 حالة يوميًّا

وصف البيت الأبيض ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 700 ألف حالة بالحقيقة الصادمة والمرعبة.

المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، قالت خلال مؤتمر صحفي الجمعة، ردًّا على هذا الأمر: "هذا عدد صادم ومرعب للأرواح التي تمت خسارتها جراء الجائحة. الناس خسروا أقرباءهم ووالديهم وأجدادهم وجداتهم وفي كثير من الأحوال أطفالهم".

"بساكي" أضافت: "أعتقد أن الرئيس أكد مرارًا أنه يشعر بمسؤولية بالغة عن كل ما يحدث في بلادنا، بما في ذلك عن كفاحنا المستمر ضد كوفيد-19؛ لهذا السبب بالذات هو مركز على هذا الأمر، إنه يمثل أولوية أساسية بالنسبة إليه منذ أول يوم لرئاسته".

وأفادت وكالة "رويترز"، الجمعة، بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في الولايات المتحدة؛ تجاوزت مستوى 700 ألف حالة.

"رويترز" ذكرت استنادًا إلى تحليلها لبيانات الصحة العامة، أن معدل الوفيات جراء الفيروس في الولايات المتحدة بلغ خلال الأسبوع الأخير نحو 2000 حالة يوميًّا؛ ما يمثل 60% من المستويات التي سجلت خلال ذروة الجائحة في يناير 2021.