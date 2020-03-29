اتّحاد السلة يطلب مقترحات الأندية لإكمال الموسم

طلب الاتحاد السعودي لكرة السلة من الأندية، إرسال مقترحات تنصب حيال استكمال باقي مسابقات الموسم الرياضي 1441/1440هـ، التي تتضمن (كأس الاتحاد السعودي لكرة السلة - دوري الشباب - دوري الناشئين - بطولات البراعم - بطولة مسابقات 3✖️3 للكبار والشباب - بطولات نهائية أبطال المناطق لجميع الدرجات).

وجاء طلب الاتحاد للأندية بعد توجيه وزارة الرياضة بتعليق الأنشطة الرياضية بمختلف الألعاب والمسابقات والبطولات كافة حتى إشعار آخر، ومن منطلق المصلحة العامة ورغبة الاتحاد بمشاركة جميع الأندية لتخفيف الأعباء المترتبة عليها بسبب تعليق الأنشطة الرياضية؛ لتتم دراستها واتخاذ القرارات المناسبة للجميع بعدما يُرفع تعليق الأنشطة الرياضية.