تعرّف على طقس مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة خلال الساعات القادمة

تَوقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس (صحوًا) على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 34 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية تتحول ليلًا شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 32 كم/ساعة قد تصل لأكثر من ذلك؛ فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 34؛ بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 35.