وزير الخارجية يصل القاهرة لإلقاء كلمة بالجلسة الافتتاحية بالبرلمان العربي

كان في استقباله السفير السعودي بمصر وعدد من منسوبي السفارة

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، إلى القاهرة مساء الثلاثاء تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، لإلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية لدورة انعقاد البرلمان التي ستُعقد الأربعاء 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م.

وتفصيلاً، كان في استقبال وزير الخارجية والوفد المرافق له لدى وصوله مطار القاهرة الدولي أسامة بن أحمد نقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعدد من منسوبي السفارة.