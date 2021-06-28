الرياض تترقب أشدّ الأيام سخونة.. الحرارة تقارب الـ50 نهاية الأسبوع

تأثير الكتلة الهوائية الحارة يتوقّع أن يشتدّ خلال يومي الخميس والجمعة

حذرت تقارير مناخية من الارتفاع الحاد والكبير في درجات الحرارة الذي ستشهده عموم منطقة الرياض، بما في ذلك الأجزاء الداخلية من مدينة الرياض.

ووفق موقع "طقس العرب"، يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة لتصبح في أواخر الأربعينات المئوية خلال النصف الثاني من هذا الأسبوع، ولا يستبعد أن تلامس الـ50 درجة مئوية في بعض الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض.

ووفق التوقعات الحالية؛ يُتوقع أن تكون درجات الحرارة في مدينة الرياض حول 45 درجة مئوية يومي الثلاثاء والأربعاء، في حين يشتد تأثير الكتلة الهوائية الحارة يومي الخميس والجمعة على عُموم المنطقة، بما في ذلك مدينة الرياض، لتصبح درجات الحرارة العظمى في العاصمة الرياض حول 48 درجة مئوية، وقد تلامس الـ50 في بعض الأجزاء الشرقية من الرياض.

وحذر الخبراء من هذا الارتفاع الكبير والهائل في درجات الحرارة، والذي من شأنه أن يرفع من احتمالية الإصابة بضربات الشمس وحالات الإجهاد الحراري.

ونصح الموقع بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، وشرب كميات كبيرة من المياه لترطيب الجسم وتعوض نقص السوائل، وعدم ترك الأطفال داخل المركبات؛ لما يشكله ذلك من خطورة على حياتهم، وعدم ترك مواد قابلة للانفجار داخل المركبات مثل أجهزة الشحن المتنقلة أو الهواتف المحمولة أو العطور وملطفات الجو.