"تعليم الرياض" تدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في أولمبياد "إبداع 2021"

تسعى لإيجاد بيئة علمية إبداعية محفزة لعقولهم وتنمية روح الإبداع لديهم وتشجيعهم

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية، للتسجيل والمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2021".

وأكدت الإدارة أهمية المشاركة في منافسة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي التي تسعى لإيجاد بيئة علمية إبداعية محفزة لعقول الطلاب والطالبات، وتنمية روح الإبداع لديهم وتشجعيهم على إثراء المشاركات المحلية والدولية التي تمثل الوطن، مشيرة إلى أن التسجيل متاح لجميع الطلاب والطالبات حتى تاريخ 10/ 2/ 1441 هـ، من خلال الموقع الإلكتروني للأولمبياد www.ibda.org.sa.