الصين تمنع عالميْن بـ"الصحة العالمية" من دخول أراضيها

بعد ثبوت حملهما أجسامًا مضادة لفيروس "كورونا"

منعت الصين دخول اثنين من أعضاء فريق منظمة الصحة العالمية، الذي يحقق في أصل فيروس "كورونا"، حيث أثبتت الفحوصات أنهما يحملان أجسامًا مضادة لفيروس "كورونا".

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن المسؤولين الصينيين منعوا عالمين من الفريق من ركوب الطائرة المتوجهة إلى مدينة "ووهان"، وسط الصين، بعد أن ثبتت إصابتهما بالأجسام المضادة في اختبارات الأمصال الدموية، أثناء العبور في سنغافورة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان: سيتم تنفيذ متطلبات مكافحة الوباء ذات الصلة بصرامة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن اثنين من علماء الوفد المتوجه إلى "ووهان"، لا يزالان في سنغافورة، وهما يستكملان اختبارات "كوفيد-19"، فيما وصل بقية أعضاء الفريق الدولي المكوّن من 13 عالمًا إلى "ووهان".