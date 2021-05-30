شاهد.. الجهات المختصة تعمل على ضبط المشاركين في مقاطع خادشة نشرها "مشاهير السوشيال"

إحضار راقصات وتجاوز العدد المسموح وغياب الالتزام بالاحترازات

كشفت مصادر خاصة لقناة الإخبارية أن الجهات المختصة تعمل على ضبط المشاركين في مقاطع مصورة خادشة شارك فيها عدد من "مشاهير السوشيال" ونشروها على حساباتهم.

وفي التفاصيل، أظهرت المقاطع المتداولة حضور عدد من الراقصات بإحدى الحفلات، مما أحدث موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى تجاوز العدد المسموح به من قبل وزارة الداخلية للتجمعات مع غياب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.