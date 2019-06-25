المملكة تترأس اجتماعًا عربيًا للتفاوض على رسوم جمركية موحدة

المتطلبات والركائز الأساسية تشمل سنّ قانون جمركي عربي موحد

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة أعمال الاجتماع الـ42 للجنة التعريفة الجمركية الموحدة برئاسة مدير إدارة شؤون النظام المنسق والتعريفة الجمركية المتكاملة بالهيئة العامة للجمارك عبدالعزيز بن عبدالمحسن المغيرة، وبحضور مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة دكتور بهجت أبو النصر ومشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء.



وقال مدير إدارة شؤون النظام المنسق والتعريفة الجمركية المتكاملة بالهيئة العامة للجمارك، على هامش الاجتماع: سيتم على مدى عدة أيام استكمال عملية التفاوض على توحيد الرسوم الجمركية للفصول الجمركية من الفصل 70 -97 من جدول التعريفة الجمركية والخاص بالأحجار الكريمة والمجوهرات والمعادن الثمينة إلى نهاية جدول التعريفة الجمركية الذي يشمل المعادن بجميع أنواعها من آلات وأجهزة وسيارات وأجهزة طبية.



وأضاف: نحن الآن في مرحلة التفاوض الأولية لاستكمال الفصول حتى 97 من جدول التعريفة الجمركية والتعرف على وجهات النظر المتشابهة للدول والاختلافات القائمة بين الدول ونحاول تقريب تلك الاختلافات، إضافة إلى انتظار الدراسات التي طلبتها اللجنة التي شكلتها الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية لمساعدة اللجنة في الانتهاء من أعمالها والاتفاق على فئة رسوم جمركية عربية موحدة.



وأردف: المتطلبات والركائز الأساسية لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد تشمل قانونًا جمركيًا عربيًا موحدًا، والتعريفة الجمركية العربية الموحدة أمام العالم الخارجي.



وتابع: اللجنة الآن في مرحلة تفاوض على تحديد رسوم جمركية موحدة أمام العالم الخارجي.