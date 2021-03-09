"الأرصاد" ينبِّه الرياض والقصيم: أتربة مثارة ورياح نشطة وأمطار خفيفة

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الثلاثاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقتَي الرياض والقصيم.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة القصيم أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البكيرية والرس والنبهانية والمذنب والشماسية وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الثلاثاء.