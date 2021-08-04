"صحة الشرقية" تصدر 43 ترخيصًا للمنشآت الصحية الخاصة خلال النصف الأول من 2021

قامت خلال نفس الفترة بإلغاء 23 تصريحًا بعد تنفيذها 499 زيارة للمنشآت الصحية الخاصة

أصدرت "صحة الشرقية" -ممثلة في إدارة التراخيص- 43 ترخيصًا جديدًا للمنشآت والمؤسسات الصحية الخاصة خلال النصف الأول من العام 2021، إضافة إلى تجديد 119 ترخيصًا.

كما قامت "صحة الشرقية" خلال نفس الفترة بإلغاء 23 تصريحًا؛ فيما أصدرت 29 موافقة لإجراء فحص فيروس كورونا، و3 تصاريح لإجراء فحوصات ما قبل الزواج؛ وذلك بعد تنفيذها 499 زيارة للمنشآت والمؤسسات الصحية الخاصة.