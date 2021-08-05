





0

في حالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً

تنبيه لأتربة وأمطار رعدية على نجران

94

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيها من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.