غداً الجمعة.. سحب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان

الأخضر السعودي في المستوى الأول

يجري غداً الجمعة سحب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، وذلك في العاصمة الأوزبكية طشقند.



ويشارك في التصفيات 42 منتخباً يتنافسون خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر 2021، من أجل الحصول على 15 مقعداً في النهائيات، للانضمام إلى أوزبكستان مستضيفة النسخة الخامسة من البطولة، والتي ستقام للمرة الأولى في منطقة الوسط.



وخلال القرعة سيتم توزيع المنتخبات في منطقتين جغرافيتين، تضم الأولى 23 منتخباً من الغرب والجنوب والوسط، في حين تتكون الثانية من 19 منتخباً من منطقتي الشرق وآسيان.



في منطقة الغرب سيتم توزيع المنتخبات على 6 مجموعات، وبحيث تضم خمس مجموعات بأربعة منتخبات، وتضم المجموعة السادسة ثلاثة منتخبات. في حين تشهد منطقة الشرق توزيع المنتخبات على 5 مجموعات، من بينها أربع مجموعات تضم أربعة منتخبات ومجموعة تضم ثلاثة منتخبات.



ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11.



ويستضيف مباريات مجموعات الغرب كل من البحرين والأردن والكويت وقطر وطاجيكستان والإمارات، في حين يستضيف مجموعات الشرق كل من الصين تايبيه وإندونيسيا ومنغوليا وسنغافورة، وسيتم وضع هذه المنتخبات في الوعاء الخاص بالدول المضيفة، على أن يكون موقعها بالمجموعة حسب تصنيف كل منها.



وتم تصنيف المنتخبات بحسب نتائجها في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، حيث يتضمن المستوى الأول لمنطقة الغرب كلاً من السعودية وسوريا وإيران والعراق، في حين يضم المستوى الثاني عمان وفلسطين وبنغلادش.



ويضم المستوى الثالث في منطقة الغرب أفغانستان وتركمانستان والهند ولبنان واليمن، في حين يضم المستوى الرابع قرغيزستان ونيبال والمالديف وسريلانكا، وكذلك أوزبكستان مستضيفة النهائيات والتي لن يتم احتساب نتائجها عند احتساب الترتيب النهائي للمجموعة وترتيب أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني بين المجموعات.



في منطقة الشرق، يضم المستوى الأول منتخبات كوريا الجنوبية وأستراليا وكوريا الشمالية وتايلاند وفيتنام، في حين يضم المستوى الثاني اليابان والصين وماليزيا وميانمار، ويضم المستوى الثالث هونغ كونغ ولاوس وكمبوديا وتيمور الشرقية، ويضم المستوى الرابع الفلبين وبروناي.