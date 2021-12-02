خلال اجتماعه بقيادات المسجد الحرام.. السديس يؤكد تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن

أكد الرئيسُ العامّ العملَ الدؤوب والسعي لتحقيق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر في توفير بيئة آمنة

الْتقى الرئيسُ العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بعدد من القيادات والمسؤولين بالمسجد الحرام.

وفي بداية اللقاء رحّب بالجميع، شاكرًا لهم جهودهم المبذولة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وما يقدم من جهود وخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

وحث الجميعَ على بذل المزيد، والتفاني والإخلاص والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة، وحُسن تمثيل الرئاسة، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الجميع بإذن الله تعالى.

وأكد الشيخ "السديس" العملَ الدؤوب، والسعي لتحقيق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- في توفير بيئة آمنة في الحرمين الشريفين تعين قاصديهما على أداء مناسكهم بكل سكينة وطمأنينة.

ودعا الله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع، وأن يجعل عملهم خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة.