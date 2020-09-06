كورونا في المكسيك: 475 وفاة و6319 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

إجمالي الوفيات وصل إلى 67326 والإصابات 629409

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم السبت، تسجيل 475 وفاة و6319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المكسيك إلى 67326، والإصابات إلى 629409 منذ بدء تفشي الفيروس.

وأفادت الحكومة بأن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.