"الزهراني" يحتفل بزواجه في مكة

احتفل الملازم بالمديرية العامة لحرس الحدود، عوض بن عطية حسن الزهراني، مساء أمس، بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة.

جاء ذلك بحضور جمع من الأهل والأصدقاء، وضباط وأفراد القطاعات العسكرية الذين شاركوا العريس فرحته، وقدّموا له التهاني بالمناسبة السعيدة.