"تعليم شرورة" يستعد للاحتفال بذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين

بفعاليات تشمل عروضًا مرئية ومُشاركات طلابية وأوبريتًا وطنيًّا

ترأس مدير إدارة التعليم بمحافظة شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري، صباح اليوم، الاجتماع الخاص بلجنة الاستعداد لفعاليات الاحتفاء بالذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- وذلك بحضور مساعديه للشؤون التعليمية "بنين وبنات" ومشرفي الأنشطة الطلابية، تخلله استعراض لمجمل المناشط والفعاليات التي ستنفذ خلال فترة الاحتفاء بذكرى البيعة السابعة.

وتشمل فعاليات الاحتفال العديد من العروض المرئية والمُشاركات الطلابية واللوحات والإهداءات، والأوبريت الوطني والتصاميم الفنية، بهدف تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين ثم المليك والوطن، وإبراز المنجزات العظيمة التي تحققت في هذا العهد الزاهر من خلال معرض ذكرى البيعة السابعة؛ حيث تُشارك أكثر من 100 مدرسة للبنين والبنات بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وسيرعى الفعاليات سعادة محافظ شرورة.

فيما وجه مدير تعليم شرورة جميع الإدارات والأقسام والمدارس للبنين والبنات بالاستعداد للاحتفال بذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين، وإبراز ما تضمنته من ثوابت دينية ومعانٍ وقيم وطنية تعزز الولاء والوفاء والسمع والطاعة لولي الأمر خادم الحرمين الشريفين، وتعميق ذلك في نفوس الطلبة ومنسوبي التعليم، وإقامة الأنشطة والفعاليات الثقافية والتربوية، وإعداد مواد إعلامية مناسبة تعكس المنجزات التي حظي بها الوطن في عهد خادم الحرمين الشريفين، وما يوليه من عناية واهتمام بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات، والحرص على تعليمهم.

وأكد مدير التعليم على أهمية تفعيل هذه المناسبة الوطنية المهمة، وتفعيل المنصات التعليمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وترسيخ الاعتزاز بالدين والولاء للملك وتعزيز الانتماء الوطني وتنميةً للقيم الوطنية، وتذكيراً بنعم الله على وطننا ومنها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، كما أن هذه المناسبة الغالية تمثل ذكرى مهمة لمرحلة تنموية شاملة، ويجب أن نجسدها من خلال أسمى معاني الحب والولاء والتلاحم والتكاتف بين القيادة والشعب، وولاء المواطن وحبه وتفانيه في خدمة دينه ومليكه ووطنه.