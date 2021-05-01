"الغذاء والدواء": استخدام القصدير في الطهي أو التسخين قد يؤدي إلى تلوث الطعام

قالت: مُعَدة للتغليف في درجة حرارة الغرفة لحمايتها من الجفاف وفَقْد النكهات

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن استخدام القصدير في الطهي أو التسخين؛ قد يؤدي إلى تلوث الطعام.

وقالت الهيئة عبر إنفوجرافيك نشرته: رقائق الألمنيوم (القصدير) مُعَدة للتغليف في درجة حرارة الغرفة لحمايتها من الجفاف وفَقْد النكهات؛ موضحة أنها لا تُستخدم لطهي أو تسخين الأغذية

وأضافت: استخدمها في أغراض غير مخصصة لها، يؤدي إلى تلوث الغذاء.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

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01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442 06:26 PM

قالت: مُعَدة للتغليف في درجة حرارة الغرفة لحمايتها من الجفاف وفَقْد النكهات

"الغذاء والدواء": استخدام القصدير في الطهي أو التسخين قد يؤدي إلى تلوث الطعام

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن استخدام القصدير في الطهي أو التسخين؛ قد يؤدي إلى تلوث الطعام.

وقالت الهيئة عبر إنفوجرافيك نشرته: رقائق الألمنيوم (القصدير) مُعَدة للتغليف في درجة حرارة الغرفة لحمايتها من الجفاف وفَقْد النكهات؛ موضحة أنها لا تُستخدم لطهي أو تسخين الأغذية

وأضافت: استخدمها في أغراض غير مخصصة لها، يؤدي إلى تلوث الغذاء.

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الهيئة العامة للغذاء والدواء

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