ألمانيا: تسجيل 1449 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 221413

ارتفاع عدد الوفيات 14 حالة لتبلغ حصيلة الضحايا 9225

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، تسجيل 1449 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا؛ ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 221413.

وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع 14 حالة ليصل الإجمالي إلى 9225.