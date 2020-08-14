ألمانيا: تسجيل 1449 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 221413

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، تسجيل 1449 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا؛ ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 221413.
وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع 14 حالة ليصل الإجمالي إلى 9225.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
ارتفاع عدد الوفيات 14 حالة لتبلغ حصيلة الضحايا 9225
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، تسجيل 1449 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا؛ ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 221413.
وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع 14 حالة ليصل الإجمالي إلى 9225.