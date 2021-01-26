النصر يبدأ التحضير لكأس السوبر .. وبيتي يتحسن وعسيري يواصل التأهيل

أعلن نادي النصر مواصلة اللاعب عبدالفتاح عسيري برنامجه التأهيلي مما يعني أن مشاركة اللاعب في نهائي كأس السوبر السعودي أمام الهلال ما زالت محل الشك، فيما بدأ بيتي مارتينيز بالتحسن بعد الإصابة التي تعرض لها في القفص الصدري حيث يواصل تدريباته في صالة الحديد.

ميدانيًا بدأ الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر اليوم الثلاثاء استعداداته لخوض غمار مباراة كأس السوبر السعودي والمقررة مساء السبت القادم على أرض ملعب الملك فهد بالرياض.

حيث اكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساس في مباراة الفريق أمام الاتحاد بتمارين لياقية واسترجاعية، وقد بدأت التدريبات بجوانب لياقية متنوعة بدأها مدرب الفريق آلين هورفات بالجري بسرعات مختلفة، طبق خلالها مدرب الفريق عددًا من الجمل التكتيكية للاعبين قبل أن يختتم التدريب بمناورة على منتصف الملعب.