﻿"الاتحاد" يرصد التغريدات المسيئة في الداخل والخارج!.. و"غروهي" بدأ برنامجه اللياقي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد عن أنها رصدت عديدًا من التغريدات المسيئة بحق النادي؛ تمهيدًا لتحويل الأمر للناحية القانونية.

وقال الإعلامي هتان النجار ذو الميول الاتحادية مغردًا: "رصد جميع الإساءات التي صدرت بحق نادي الاتحاد مؤخرًا من الداخل والخارج، وكان الله في عون الجميع.

‏اللهم اكفني شر أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم".

من جهة أخرى بدأ حارس ⁧‫الفريق‬⁩، البرازيلي مارسيلو غروهي، برنامجه اللياقي بعد تحسن إصابته تمهيدًا لعودته قريبًا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين.