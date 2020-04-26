"تسلا" تطرح نظام قيادة آلي يتعرف تلقائيًّا على إشارات المرور وعلامات التوقف

"إنغادجيت": النظام تم طرحه كتحديث لنظام تشغيل السيارات الخاصة بها

طرحت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، نظام تشغيل قيادة آلي، يمكنه التعرف تلقائيًّا والتوقف في إشارات المرور أو أمام علامات التوقف.

وأوضحت "تسلا"؛ وفقًا لما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن نظام القيادة الآلي، تم طرحه كتحديث لنظام تشغيل السيارات الخاصة بها.

ويمكن لنظام القيادة الآلي الجديد، تشغيل تقنية القيادة الآلية دون أي تحكم من السائق، والتوقف في إشارات المرور أو عند علامات التوقف؛ حتى لو لم يكن السائق مستيقظًا.

ومن المقرر أن يُطرح هذا التحديث بصورة رسمية يوم 6 ديسمبر 2020؛ بينما المتاحة حاليًا نسخة "البيتا" التجريبية لعدد محدود من المستخدمين.

كما تم منح سيارات "تسلا" -وفق التحديث الجديد- القدرة على التوقف بصورة كاملة في إشارات المرور تلقائيًّا وتهدئة السيارة في التقاطعات.

وعند الإبطاء أو التوقف، سيتلقى سائق المركبة إشعارًا وتنبيهًا بذلك، وسيتعين على السائق لمتابعة السير الضغط على محدد الترس أو دواسة البنزين لكي تسير السيارة مرة أخرى بصورة آمنة.

وأعلنت "تسلا" أن تلك التقنية حاليًا تُختبر في الولايات المتحدة، وتنوي توسيع الاختبارات في الفترة المقبلة خارج الولايات المتحدة؛ على أن تدعم في كل العالم خلال ديسمبر المقبل.