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ضمن خطة الرئاسة التي أعدّتها لحج هذا العام

احتفاءً بضيوف الرحمن.. شؤون الحرمين تطيّب وتبخّر بيت الله الحرام

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قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب؛ وذلك احتفاءً بوصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة.

وكثّفت وحدة الطيب والبخور جهودها خلال موسم حج هذا العام 1442هـ لتبخير المسجد الحرام، وكذلك المصليات على مدار الساعة.

وتأتي هذه الخدمات الجليلة ضمن خطة الرئاسة التي أعدتها لحج هذا العام لتبخير المسجد الحرام على مدار الساعة في جميع المواقع بالمسجد الحرام خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.