"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والعيدابي، وفيفا، وهروب)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.حالة الطقس الأرصاد جازان
حالة تشمل عدة محافظات حتى 9 مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والعيدابي، وفيفا، وهروب)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.