جامعة المؤسس تدشن برنامج كوفيد- كنترول ومنصة مؤشر وقاية

للمراقبة الدائمة للوضع الصحي في البيئة الجامعية

رعى رئيس جامعة الملك عبد العزيز الأستاذ الدكتورعبد الرحمن بن عبيد اليوبي تدشين برنامج كوفيد- كنترول ومنصة مؤشر الالتـزام (مؤشر وقاية) أمس الخميس ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص جامعة الملك عبد العزيز على مواكبة الأحداث الصحية وتطورها، والريادة والتميـز في التعامل مع أزمة جائحة كورونا المستجد، واستكمالاً لجهود الجامعة ممثلة بمركز تعزيز الصحة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على صحة الطلاب والموظفين من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، طور مركز تعزيز الصحة برنامج كوفيد- كنترول للمساعدة على المراقبة الدائمة والفعّالة للوضع الصحي في البيئة الجامعية. وطور أيضًا منصة مؤشر الالتـزام (مؤشر وقاية) للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في البيئة الجامعية أثناء جائحة كورونا ومراقبة استراتيجيات العودة إلى البيئة التعليمية بشكل آمن والحفاظ على مبادئ التباعد الاجتماعي.

يسهل برنامج كوفيد- كونترول على (مديري البروتوكول الوقائي) التعامل مع جميع حالات كورونا المستجد (كوفيد-19) (المؤكدة أو المشتبهة أو المخالطة وكذلك التقارير الطبية للعمل عن بعد، وتقارير مسحات السفر من أجل ضمان التعامل الأمثل والسريع مع جميع الحالات، وتأكيدًا لتطبيق جميع البروتوكولات والإجراءات الوقائية المعتمدة.