"التحالف": ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

في عملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن إنه تم توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وأضافت قيادة التحالف: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

وأكدت قيادة التحالف أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

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26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443 01:12 AM

في عملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية

"التحالف": ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن إنه تم توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وأضافت قيادة التحالف: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

وأكدت قيادة التحالف أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

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