"التحالف": ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

في عملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن إنه تم توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.



وأضافت قيادة التحالف: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".



وأكدت قيادة التحالف أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.