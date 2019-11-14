"بلدي العاصمة المقدسة" يناقش السدود وتصريف السيول

خلال جلسته "51" برئاسة مستور بن مبارك المطرفي

عقد المجلس البلدي لأمانة العاصمة المقدسة جلسته "51" برئاسة مستور بن مبارك المطرفي، وبحضور أغلبية الأعضاء.

وشهدت الجلسة مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها مناقشة محضر لجنة احتياجات القرى، حيث أقر توصياتها التي تضمنت اعتماد مشاريع التنمية في قرى "الزيمة وسولة وقابل عيفان والمروة والرهجانية والبيضاء والشجوة والثريا"، وكذلك متابعة مشروع طريق العين ببحرة وقرية المباركية.

وأقر المجلس التوصية المتعلقة بمطالبة أمانة العاصمة باستكمال مشاريع مجاري السيول في قرى "المليحاء ورقية وقرية وثال", وسفلتة الطرق الداخلية المؤدية لها.

وناقش المجلس محضر لجنة الصحة العامة والبيئة ومحضر اللجنة الفنية، موصيًا بضرورة مخاطبة الأمانة للجهات المختصة لإيجاد سدود في "البجيدي والحسينية" تحسباً لمواسم الأمطار القادمة مع ضرورة إزالة النفايات التي قد تعيق مجرى سيل وادي عرنة.