لبنان: سنحصل على لقاح فايزر في منتصف فبراير المقبل

الصحة اللبنانية: سيكون على دفعات ليتم تغطية 15% من المواطنين

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن "لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، استحوذ على موافقة اللجنة العلمية في الوزارة؛ مشيرة إلى أن لبنان سيحصل على اللقاح في منتصف فبراير المقبل.

ووفق "روسيا اليوم" في بيان لها، أوضحت الوزارة أنه "بناء على المعطيات التي توافرت لديها ومن أهمها الفعالية واعتماد اللقاح من قِبَل مرجعيات عالمية، وهي الأساس في تسجيل واعتماد أي دواء في لبنان؛ تم اختيار لقاح فايزر الذي استوفى تلك الضوابط وحصل على ترخيص للاستخدام الطارئ، كما استحوذ على موافقة اللجنة العلمية في وزارة الصحة، وسيحصل لبنان على اللقاح في منتصف شهر فبراير، على دفعات؛ ليتم تغطية 15% من المواطنين".

وأشارت إلى أنها قامت بالتفاوض مع منصة "كوفاكس" العالمية؛ للحصول على لقاحات إضافية ستُعتَمد لاحقًا من قِبَل منظمة الصحة العالمية، لتغطية 20% إضافية من المواطنين تباعًا؛ وفق خطة اللجنة الوطنية المشرفة على لقاحات كورونا.