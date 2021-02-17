"الصحة": تسجيل 334 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 349 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021، تسجيل 334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 373702 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 349 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 364646 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6445 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2611 والحالات الحرجة 480 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021، تسجيل 334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 373702 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 349 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 364646 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6445 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2611 والحالات الحرجة 480 حالة.