"الصحة": تسجيل 334 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 349 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021، تسجيل 334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 373702 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 349 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 364646 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6445 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2611 والحالات الحرجة 480 حالة.