الفيحاء يقلص الفارق مع المتصدر إلى 6 نقاط.. والجبلين يتخطى حاجز الخمسين نقطة

في افتتاح الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

‬نجح فريق الفيحاء الأول لكرة القدم في تقليص الفارق مع المتصدر الحزم إلى 6 نقاط مؤقتاً بعدما تغلب على ضيفه أحد بنتيجة 5-2 في افتتاح الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

سجل أهداف الفيحاء أدينيجي في الدقائق 11، و12، و53، واللاعب صامويل أوسو عند الدقيقة 60، وطلال مجرشي في الدقيقة 69 فيما سجل هدفي أحد اللاعب سوريا إبراهيم عند الدقيقتين 54، و82.

وبهذه النتيجة رفع الفيحاء رصيده لـ 57 نقطة في المركز الثاني، بينما بقي أحد في المركز الثامن بـ 37 نقطة.

وأقيمت اليوم الأحد 6 مباريات من منافسات الجولة 24 لدوري الدرجة الأولى، وفيها تغلب الجبلين على مضيفه البكيرية بهدفين دون رد، ليرفع الجبلين رصيده لـ 52 نقطة في المركز الثالث، بينما بقي البكيرية في المركز السابع عشر بـ 24 نقطة.

سجل هدفي الجبلين عبد الله الشمري عند الدقيقة 63، وأضاف زميله أحمد المحيميد الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وخيم التعادل الإيجابي على مواجهة فريق عرعر مع ضيفه جدة بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد الرياضية بعرعر.

سجل هدف عرعر اللاعب فهران العنزي عند الدقيقة 43، فيما سجل هدف جدة اللاعب أحمد علي في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة رفع عرعر رصيده لـ 19 نقطة في المركز التاسع عشر، بينما رفع جدة رصيده لـ 33 نقطة في المركز الثاني عشر.

واستعاد فريق هجر نغمة الانتصارات، بعد أن كسب جاره النجوم بهدف قاتل سجله اللاعب محمد صلاح في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء الذي أقيم ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية (الأحساء).

صعد هجر للمركز الرابع برصيد 45 نقطة في حين بقي النجوم في المركز الأخير برصيد 17 نقطة.

وحقق الشعلة فوزاً ثميناً على مضيفه الخليج بثلاثة أهداف لهدف، ليرفع الشعلة رصيده إلى 36 في المركز العاشر في حين توقف رصيد الخليج عند 41 نقطة في المركز السادس.

وفي ختام مباريات اليوم عاد الساحل بالنقاط الثلاثة من ميدان مضيفه الثقبة بعدما فاز عليه بهدف دون رد على ملعب نادي النهضة بالدمام.

بهذا الفوز رفع الساحل رصيده إلى 32 في المركز الثالث عشر بينما تجمد رصيد الثقبة عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر.

وتستكمل مباريات الجولة غداً بإقامة أربع مباريات حيث يحل المتصدر الحزم ضيفاً ثقيلاً على الكوكب على ملعب نادي الشعلة (الخرج)، ويستضيف الدرعية فريق نجران على ملعب نادي الرياض، فيما يواجه الطائي نظيره النهضة على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي (حائل)، وفي ختام مباريات الجولة يستضيف العدالة فريق الجيل على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية (الأحساء).