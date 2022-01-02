شاهد.. حريق في عدّادات كهربائية بمبنى سكني بالخُبر و"المدني" يسيطر

حادث باشرته الفرق واستدعى إخلاء سكان المبنى دون وقوع إصابات

اندلع، مساء أمس، حريقٌ في عدّادات كهربائية بأحد المباني السكنية بالخُبر؛ ما استدعى إخلاء سكان المبنى.

وأوضح الدفاع المدني، أنه سيطر على الحريق؛ موضحاً أن الحريق اندلع في عدّادات كهربائية في أحد المباني السكنية، وقد أُخلي سكان المبنى، دون وقوع إصابات.