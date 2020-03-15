اتحاد الرياضة للجميع يؤجّل انطلاق بطولة دوري كرة القدم للسيدات 2020

أصدر الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، اليوم الأحد؛ قراراً مفاده تأجيل انطلاق منافسات النسخة الأولى من دوري كرة القدم للسيدات 2020، بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أعلن الاتحاد عن تعليق كافة أنشطته حتى شهر سبتمبر المقبل.

وكان من المقرّر انطلاق البطولة منتصف الشهر الجاري مارس، إلا أن إيقاف كافة الأنشطة الرياضية داخل المملكة أدّى إلى التعليق. وأشار البيان الذي أصدره الاتحاد اليوم إلى أن التسجيل للفرق واللاعبات والحكمات والمدربات سيبقى مستمرًّا من خلال الموقع.