"تويتر" يعود للعمل بعد العطل المفاجئ

لاحظه عدد كبير من مستخدميه حول العالم

عاد موقع "تويتر" قبل قليل للعمل بعد أن تعرض لعطل مفاجئ خلال الدقائق الماضية.

وتعرض موقع "تويتر" لعطل مفاجئ اليوم لاحظه عدد كبير من مستخدميه في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وشمال إفريقيا، وأنحاء كثيرة من أوروبا.

وكان من أبرز الشكاوى بشأن عطله عدم القدرة على إرسال التغريدات أو إعادة الرتويت.

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عُطْل مفاجئ يصيب "تويتر" في أنحاء العالم

تعرَّض "تويتر" قبل قليل لعُطل مفاجئ، لاحظه عدد كبير من المستخدمين في المملكة العربية السعودية، ودول كثيرة بالعالم.

وكان من أبرز الشكاوى بشأن عطل "تويتر" عدم القدرة على إرسال التغريدات.