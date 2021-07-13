"الحربي": ‏‏التحدي الأكبر هو حماية المشاعر والمسجد الحرام من دخول الحجاج غير النظاميين

مدير الأمن العام: لا يشكلون خطراً أمنياً بقدر ما يمثله من خطورة صحية بالغة في انتشار العدوى

أكد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي أن التحدي الأكبر هو حماية المشاعر والمسجد الحرام من دخول الحجاج غير النظاميين، فدخول مثل هذه الفئات لا يشكل خطراً أمنياً، بقدر ما يمثله من خطورة صحية بالغة في نقل وانتشار العدوى بين الحجاج ويسهم في تفشي الفيروس على نطاق واسع.

وأشار إلى أن الخطط الأمنية والمرورية وخطط الطوارئ وُضِعت بما يضمن تحقيق الاشتراطات الصحية، ويسهم في إنجاح موسم الحج، وعدم انتشار الوباء بين الحجاج أو المشاركين في خدمتهم من مختلف الجهات.



وأضاف: أنه مع دخول موسم الحج لمرحلة التنفيذ الفعلي يتم رصد ومتابعة أي مخالف للإجراءات الاحترازية أو التدابير الوقائية، وضبطه وتطبيق العقوبة بحقه.