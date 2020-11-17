كورونا في فلسطين: 1158 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة و774 حالة تعافٍ

نسبة التعافي من الفيروس بلغت 87.1%

سجّلت فلسطين 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة، و774 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

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17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 04:46 PM

نسبة التعافي من الفيروس بلغت 87.1%

كورونا في فلسطين: 1158 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة و774 حالة تعافٍ

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت فلسطين 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة، و774 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

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