كورونا في فلسطين: 1158 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة و774 حالة تعافٍ

نسبة التعافي من الفيروس بلغت 87.1%

سجّلت فلسطين 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة، و774 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.