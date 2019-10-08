جامعة المؤسس تنظم محاضرة عن أحدث نظم سلامة الغذاء

نظمت وحدة المسؤولية الاجتماعية بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع بيت الخبرة (الرائد لأنظمة إدارة سلامة الأغذية)، محاضرة قيّمة بعنوان "أحدث نظم إدارة سلامة الغذاء وتطبيقاتها" بحضور عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور حسن سعيد الزهراني، وعددٍ من مسؤولي الجامعة.

وألقى المحاضرة الدكتور يحيى السمرجي أستاذ علوم الأغذية بكلية الزراعة بجامعة عين شمس والخبير والمحاضر الدولي لنظم إدارة الجودة وسلامة الغذاء، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

وأدار اللقاء رئيس بيت الخبرة الدكتور رشاد رزق الهندي أستاذ الميكروبيولوجي وسلامة الأغذية بقسم علوم الأحياء بكلية العلوم بجامعة المؤسس.

وقد تمحورت محاور المحاضرة حول مفهوم وأهمية سلامة الغذاء ‪Food Safety. والمبادئ والمفاهيم الأساسية لنظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة (‪HACCP) وأهمية تطبيق برامج المتطلبات الأساسية لنظام ‪HACCP وجميع نظم سلامة الغذاء الأخرى والتكامل بين كل من المواصفة الدولية ‪ ISO 22000:2018 والمواصفة الدولية ‪ . ISO/TS 22002-1:2009

فيما أشار مدير وحدة المسؤولية الاجتماعية بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر إلى أهمية موضوع هذه المحاضرة للعاملين في مجال الغذاء ولكل أفراد المجتمع، ودور الجامعة في خدمة المجتمع ونشر التوعية بنظم السلامة الغذائية للحصول على غذاء آمن و صحي تحقيقًا لروية ٢٠٣٠ في برنامج جودة الحياة.