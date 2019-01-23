شاهد.. وزير الحرس يتفقد كلية الملك خالد والمدينة السكنية بالرياض

في جولة شملت المرافق التعليمية والصالة الرياضية والميادين وقاعة تطوير المناهج

قام وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، بزيارة تفقدية لكلية الملك خالد العسكرية بالرياض، حيث كان في استقباله لدى وصوله قائد كلية الملك خالد العسكرية اللواء الدكتور سعيد بن ناصر المرشان.

وبدأت الزيارة في قيادة الكلية، بعد ذلك توجه الأمير عبدالله بن بندر إلى مسرح الكلية وشاهد إيجازاً وعرضاً مرئياً عن الكلية، ثم قام بجولة على المرافق التعليمية من قاعات دراسية وقاعة تطوير المناهج ومكتبة الكلية، ثم انتقل بجولة ميدانية إلى سرايا الكلية والصالة الرياضية والميادين. كما قام بجولة في مدينة الأمير بدر السكنية بالرياض.