"نسائي نوافذ" يقدم هدايا وحقائب مدرسية للأطفال بالرياض

‫بمناسبة العام الدراسي الجديد بالتعاون مع "تراحم"

نفذ القسم النسائي بفريق نوافذ التطوعي صباح اليوم الخميس مبادرة "خير عودة" بالتعاون مع "لجنة تراحم" بمدينة الرياض للأطفال وأسرهم.

وقد أُقيمت الفعالية بملاهي الحكير"سباركيز" بمجمع تالا مول وقد قدم الفريق عددًا من الفقرات التربوية والثقافية والترفيهية على مسرح المول وتخللها تقديم الحقائب المدرسية والهدايا للأطفال.

فيما عبّرت الأسر عن شكرها لما قدمه الفريق من فقرات متنوعة وإهداء رائع لإسعاد أطفالهم ولما يبذلونه من خدمات وجهود مجتمعية وتطوعية تُسهم في خدمة المجتمع من خلال برامجهم الهادفة ومبادراتهم الإيجابية.

كما قدمت إدارة فريق نوافذ شكرها لحسين بن يحيي الغيثي "مدير سباركيز تالا مول" لتعاونه مع الفريق ولما بذله من جهود لنجاح الفعالية والمبادرة.

واختتمت الفعالية بتقديم وجبات للأطفال وأسرهم.