"صفقات المبدعين" .. أول برنامج يربط المخترعين بخدمات الحجاج

على الراغبين في المشاركة تقديم أفكارهم في مدة أقصاها 5 شعبان

دعا رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، عبدالرحمن الحقباني؛ جميع المخترعين والريادين، إلى المشاركة في معرض وملتقى تجهيزات الحج عبر برنامج "صفقات المبدعين".

ويقوم البرنامج على عرض المبدعين أفكارهم ومنتجاتهم أمام مقدّمي الخدمات للحجاج من مديرين وملاك ومطوفين ومستثمرين في سوق تجهيزات الحج، ويعد إحدى الفعاليات المصاحبة لمعرض وملتقى تجهيزات الحج.

ويُقام المعرض في الفترة 10 - 12 شعبان 1440هـ، الموافق 15 - 17 أبريل 2019م في فندق هيلتون جدة تحت رعاية وزارة الحج والعمرة وتنظيم المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل وإحدى شركات تنظيم المعارض، ويعد الأول من نوعه على مستوى المملكة.

وأكّد "الحقباني"؛ أن قطاع خدمة حجاج الداخل مستعد للتعاون مع المخترعين والمبتكرين الذين يقدمون أفكاراً ومنتجات جديدة تسهم في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

وأضاف: على الراغبين في المشاركة تقديم أفكارهم عبر الرابط: http://i.mutahed.com/cd1440 خلال مدة أقصاها يوم الأربعاء 5 شعبان 1440هـ الموافق 10 إبريل 2019م.

وأردف: للاستفسار يمكن التواصل مع المستشار محمد الأحمدي عبر الرقم (0555480487).