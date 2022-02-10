بثنائية في مرمى ضمك .. الشباب ينتزع الوصافة من النصر

في افتتاح الجولة 20 من دوري المحترفين

واصل فريق الشباب الأول لكرة القدم مسلسل انتصاراته وهذه المرة على حساب ضيفه ضمك بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لحساب منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



بهذه النتيجة صعد الشباب للمركز الثاني مؤقتًا برصيد 40 نقطة بينما توقف رصيد ضمك عند النقطة 30 بالمركز الخامس.



لاح الأمل مبكرًا لأصحاب الضيافة للتقدم حينما احتسب لهم الحكم فيصل البلوي ركلة جزاء انبرى لها النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا لكنه سددها ضعيفة في متناول يد الحارس مصطفى زغبة، وذلك بعد مرور 5 دقائق على انطلاقة المباراة.



وبعد مرور ربع ساعة على الانطلاقة تمكن اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فيتو من افتتاح النتيجة للشباب حينما تابع كرة مرتدة من الحارس في الشباك مسجلاً أول أهداف المباراة.



ورفض مهاجم فريق ضمك الأرجنتيني ايميليو زيلايا دخول فريقه الاستراحة متأخرًا حينما نجح في إدراك التعادل من علامة الجزاء عند الدقيقة (45).



وفي مطلع الشوط الثاني وبالتحديد عند الدقيقة (55) تمكن المحترف البرازيلي كارلوس جونيور من وضع الشباب في المقدمة مجددًا، خاطفًا هدف الانتصار الثمين.