السعودية تقدِّم التعازي والمواساة في ضحايا حادث القطارين بـ"سوهاج" المصرية

أعربت المملكة العربية السعودية عن بالغ الأسى لحادث التصادم بين قطارين بمحافظة سوهاج جنوبي جمهورية مصر العربية الشقيقة، وما نتج عنه من وقوع عشرات الضحايا والمصابين.



وعبّرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.