ما الذي يمكن إقامته بـ "ملعب أمريكا المفتوحة للتنس" لتطويق "كورونا"؟

"ويدماير": نحن هنا من أجل المساعدة ولا شك في ذلك.. نيويورك بيتنا

أعلن الاتحاد الأميركي للتنس، أنه سيبدأ إقامة مستشفى مؤقت بسعة 350 سريراً في جزء من مركز بيلي جان كينغ الوطني للعبة، اليوم (الثلاثاء)، ضمن جهود احتواء انتشار فيروس كورونا في نيويورك؛ وذلك وفقاً لوكالة "رويترز".

وسيُقام المستشفى في جزءٍ من المركز المستضيف لبطولة أميركا المفتوحة للتنس وسط الأزمة الصحية التي ضربت العالم وقتلت الآلاف؛ حيث قال كريس ويدماير؛ المتحدث باسم الاتحاد الأميركي للتنس، مالك مركز التنس، لـ"رويترز"، إن عملية بناء المستشفى ستبدأ اليوم، وأضاف: "نحن هنا من أجل المساعدة ولا شك في ذلك. نيويورك بيتنا وكلنا معا في الأمر ذاته".

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من بدء سلطات نيويورك العمل إقامة مستشفى بسعة 68 سريراً في حديقة سنترال بارك مع تزايد أعداد المصابين والقتلى بالمدينة بسبب انتشار الوباء.

ووفق "سكاي نيوز"، ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، أمس الإثنين، أن مدينة نيويورك تعيد تنظيم منظومة المستشفيات الحكومية والخاصة، من خلال تحويل بعضها أو جلها إلى مواقع للعناية المركزة لاستقبال الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي يجري فيه نقل مصابين آخرين إلى مرافق مؤقتة.

وقال بيل دي بلاسيو؛ عمدة نيويورك، في مؤتمر صحافي، إن المدينة اقتربت من تحقيق هدفها المتمثل بتوفير أكثر من 60 ألف سرير بحلول مايو، وهو ما سيزيد الطاقة الاستيعابية في المدينة ثلاث أضعاف عمّا كانت عليه، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف قائلاً: "السفينة «يو إس إن إس كومفورت» التابعة للبحرية الأميركية والمجهزة بألف سرير، ستبدأ معالجة المرضى غير المصابين بفيروس كورونا الذين لا يزالون بحاجة إلى الرعاية، مما يخفف الضغط على النظام الصحي في المدينة".

وذكر مسؤولون، أمس، أن ما يقرب من 37500 شخص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في مدينة نيويورك بارتفاع نحو 3700 شخص عن اليوم السابق.

وتابع "دي بلاسيو": "هذا العدد يمثل أكثر من نصف جميع الحالات المؤكّدة في ولاية نيويورك وربع الحالات على الصعيد الوطني"، مشيراً إلى أن التفشي قد لا يبلغ ذروته حتى مايو.