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تؤدي إلى تدني مدى الرؤية .. وتستمر حتى التاسعة مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة ومحافظات: العُلا، والمهد، وخيبر، والحناكية؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني مدى الرؤية، وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى التاسعة مساءً.