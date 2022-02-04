الفتح يواصل التحضيرات.. والباطن يغادر للأحساء.. وتذاكر مجانية للجماهير

فرض المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السيد "دونيس" مساء اليوم الجمعة مناورة فنية على مساحة كامل ملعب النادي "الرديف" بمشاركة جميع اللاعبين؛ وذلك من أجل الوقوف على مستوياتهم الفنية واللياقية استعدادًا لمواجهة ضيفه الباطن ضمن الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الأحد المقبل.



الجدير بالذكر أن إدارة النادي فتحت مدرجات الفريق مجانًا للجماهير الفتحاوية لفئتَي الأفراد والعائلات في المواجهة المرتقبة الأحد القادم أمام الباطن، وسيتم من خلالها إقامة فعاليات مصاحبة، والسحب على العديد من الجوائز القيمة.



في المقابل، غادرت بعثة فريق الباطن الأول لكرة القدم اليوم الجمعة إلى الأحساء استعدادًا للقاء نظيره الفتح مضيفه الأحد المقبل على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وسبقت المغادرة حصة تدريبية على ملعب النادي، بدأها الكرواتي ألين هورفات، مدرب الفريق، بالتركيز على النواحي اللياقية، وبعدها طبَّق اللاعبون تمارين تكتيكية متنوعة، واختُتمت بمناورة تكتيكية على ثلثَي مساحة الملعب.



ويحتل الباطن المركز الـ14 برصيد 16 نقطة، فيما يملك الفتح مضيفه 18 نقطة في المركز الـ12.