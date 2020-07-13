بلدية وادي بن هشبل تزيل مخلفات البناء.. ومساءلة قانونية للمخالفين

اعتمدت آلية جديدة للمباني قيد الإنشاء

أزالت بلدية وادي بن هشبل ما يزيد عن٥٠٠٠ طن مخلفات بناء ومخلفات أخرى من عدة مواقع في المراكز التابعة للنطاق الخدمي للبلدية.



وناشدت البلدية أصحاب الأملاك الخاصة بإزالة المخلفات وتنظيفها داخل أملاكهم الخاصة لتحسين التشوه البصري في جميع المراكز، وفي حال عدم تجاوبهم يعرضهم ذلك للمساءلة القانونية.



وأوضحت البلدية أنه تمت مخاطبة المراكز بجميع المواقع التي بها تشوهات بصرية وداخل أملاك خاصة ليتم إكمال اللازم حيال ذلك وفق الأنظمة والتعليمات.



إلى هذا اعتمدت بلدية وادي بن هشبل آلية جديدة للمباني قيد الإنشاء والأراضي التي يرغب أصحابها بإصدار رخص بناء جديدة، وذلك بضرورة التعاقد مع شركات لتوفير حاويات لمخلفات البناء خاصة لكل مبنى مع إقرار من المالك بتحمل المسؤولية كاملة عن نظافة الموقع بالكامل من مخلفات البناء.