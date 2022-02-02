"يوتيوب" يحصل على واجهة مستخدم جديدة لتشغيل الفيديوهات على "أندرويد" و"آي أو إس"

حصل تطبيق تصفح الفيديوهات الشهير "يوتيوب" على تحديث على إصداريه في نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" يتضمّن واجهة مستخدم جديدة لتشغيل الفيديوهات.

ويبدو من خلال واجهة المستخدم الجديدة أنه تم تغيير وضع ملء الشاشة، حيث تم إضافة صف من الرموز في الزاوية اليسرى السفلية.

ويتضمّن التغييرات أيضًا تغيير أماكن أزرار الإعجاب والكره والتبديل السريع للتعليقات، وحفظ قائمة التشغيل ومشاركة الأزرار على الجانب الأيسر.

ويحتوي الجانب الأيمن على علامة تبويب أكثر من مقاطع الفيديو التي تعرض المحتوى الموصى به.

وتحصل مقاطع الفيديو الموسيقية أيضًا على علامة تبويب عناصر التحكم في الاستماع في المنتصف.

وتتيح عناصر التحكم الجديدة قدرًا أكبر من المرونة أثناء مشاهدة محتوى ملء الشاشة مما يلغي الحاجة إلى تصغير الفيديو للتفاعل مع الوظائف الرئيسية.