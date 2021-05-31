"الجبير" يستقبل "غباش" رئيس المجلس الوطني للاتحاد الإماراتي

استعرضا عمق العلاقات الأخوية وأبرز المسائل ذات الاهتمام المشتركة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الإماراتي صقر غباش.

وشهد الاستقبال استعراض عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وأبرز المسائل ذات الاهتمام المشتركة.