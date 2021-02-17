الأمم المتحدة تدعو مجموعة الـ20 لوضع خطة عالمية للقاحات كورونا

"غوتيريس" أشار إلى أهمية عدم تخلف أحد عن مكافحة الوباء

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الأربعاء، مجموعة العشرين إلى وضع خطة عالمية للتلقيح؛ لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مكافحة وباء "كوفيد-19"، خلال جلسة وزارية لمجلس الأمن.

ونقلت "رويترز" عن "غوتيريس" أن العالم بحاجة ماسّة إلى خطة عالمية للتلقيح تجمع كل من لديه القدرة والخبرة العلمية والإمكانات الإنتاجية والمالية المطلوبة.