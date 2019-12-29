"هدف": "سُبل" تحدّد الميول وتطابقها مع المسارات الوظيفية

توفير بيئة إلكترونية تهتم بالتثقيف والإرشاد للباحثين عن عمل

تتيح بوابة التثقيف والإرشاد المهني الإلكترونية (سُبل)، التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، توفير بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني للطلاب والطالبات والباحثين عن عمل وأصحاب العمل والموظفين، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل.

وتسعى بوابة (سُبل) المتوافرة على الرابط: https://subol.sa، إلى تطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية، وكذلك تتيح خدمة التواصل مع مرشدين مهنيين عن بُعد؛ لتقديم خدمة الإرشاد المهني للباحثين عن عمل في جميع مناطق المملكة، وتوفير معلومات ومحتوى تفاعلي ومرئي عن سوق العمل، ومدعم باختبارات قياس الميول الوظيفي.

وتطمح البوابة إلى تمكين القوى الوطنية البشرية، من اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني، في إطار بناء نظام شامل يعد الأفضل من نوعه في المملكة من خلال استيراد وتكييف خدمات برنامج التثقيف والإرشاد المهني بما يتناسب مع احتياجات الوطن.

وتساعد "سُبل" على تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والمساهمة في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة أهم المهن المستقبلية ونبذة عنها، وتقديم الاستشارات المهنية عن بُعد وبشكل مباشر.

وتُمكِّن المنصة الكوادر الوطنية من النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحو متساوٍ بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر، ودعمهم بمهارات للتخطيط لمساراتهم المهنية التي تتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل، وإرساء توقعات واقعية حول السنوات الأولى من الوظيفة وتطوير المهارات اللازمة لسوق العمل، وتطوير المرشدين المهنيين.